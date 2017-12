2017 sur le point d'être l'année la plus sûre pour le transport aérien

Neuf accidents mortels se sont produits en 2017 dans le monde sur des vols commerciaux. 67 personnes ont perdu la vie : 32 issues directement des appareils et 35 personnes au sol. 2017 serait donc l'année la plus sûre sur le plan aérien, tant de par le nombre d'accidents que par le nombre de victimes mortelles, a fait savoir dimanche Aviation Safety Network (ASN), établi aux Pays-Bas.

Le faible nombre de victimes s'explique notamment par le fait que les accidents ont touché des appareils cargo ou de plus petits appareils passagers. L'issue la plus fatale remonte au 16 janvier lorsqu'un Boeing 747 s'est écrasé au Kirghizstan. Quatre personnes étaient à bord de ce vol cargo qui a en outre fait 35 morts au sol.

Un nombre en baisse depuis 20 ans

Les plus gros appareils de l'aviation civile n'ont par contre plus connu d'issue mortelle depuis plus d'un an (398 jours). Le dernier en date remonte au 28 novembre 2016, lorsqu'un vol charter de la compagnie bolivienne LaMia, en panne de carburant, s'était écrasé en montagne, dans les environs de Medellin en Colombie. 71 personnes avaient trouvé la mort, dont 19 membres de l'équipe de football brésilienne AF Chapecoense.

En 2016, on recensait 16 accidents mortels, dans lesquels plus de 300 personnes avaient perdu la vie. Le nombre de morts dans l'aviation civile est en baisse depuis une vingtaine d'années. Voler n'a jamais été aussi sûr statistiquement avec un décès intervenant dans un accident d'avion pour 9,2 millions de vols.