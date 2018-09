200 manifestants se sont réunis contre le futur centré fermé de Charleroi

200 personnes environ du Collectif Charleroi Solidarité Migrant.e.s se sont rassemblées ce dimanche après-midi, devant le futur centre fermé pour personne en séjour illégale de Jumet. Le gouvernement fédéral souhaite construite ce centre fermé pour étrangers, d’ici 2020-2021.

Parmi les manifestants, plusieurs personnalités politiques carolos et syndicales étaient présentes. Récemment, ce collectif a écrit une lettre ouverte dans la presse pour dénoncer la construction de ce futur centre qui est selon les signataires "une réponse irrationnelle à une peur irrationnel ".

"On s’oppose sur le plan humain à la construction d’un tel centre mais nous pensons aussi que Charleroi mérite autre chose qu’un centre fermé" explique Walter Iurlaro membre du collectif.

À travers cette action, ces manifestants entendent dénoncer le coût d’un tel centre fermé et que Charleroi mérite autre chose que la construction d’un centre. "On parle, tout de même d’un budget 28 millions d’euros. On mérite autre chose ", explique Walter Iurlaro, l’un des membres du collectif Charleroi Solidarité Migrant.e.s. "Chaque personne enfermée dans ces centres coûte 150 euros par jour alors qu’elle n’a commis aucun délit… Le coût d'un centre ouvert pour accueillir les sans-papiers est environ de 48 euros".