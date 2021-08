200.000 personnes sont attendues à la mer du Nord en ce week-end ensoleillé

Avec le retour du beau temps, 200.000 personnes sont attendues à la Mer du Nord ce week-end. Les mesures sanitaires varient d’une commune à l’autre. Mais ce n’est pas cela qui découragera les touristes de la côte.

Au littoral, ce week-end ne fait que des heureux. A commencer par les touristes. Les parasols, pelles et serviettes de plage sont de sorties. Les plus téméraires ont même trempé leurs pieds dans l’eau.

Ils seront environ 200.000 à fouler les plages de la Mer du Nord ce week-end, pour le plus grand plaisir des commerçants. "On a eu des jours avec du mauvais temps et j’ai donc moins vendu. Mais maintenant, il y a beaucoup de monde", explique Rico Parmentier, vendeur de glace.

Les hôteliers sont eux aussi ravis. "Pour l’instant, l’occupation dans les hôtels et appartements est très satisfaisante. Les hôtels sont même complets", se réjouit Michelle Maertens, responsable communication de la ville de Nieuport. "Tous les lundi, nous contactons les hôtels et pour la semaine prochaine et la semaine d’après, on a encore beaucoup d’espoir pour une occupation presque totale"

Bonne nouvelle, la météo de fin d’été s’annonce tout aussi agréable. De quoi continuer à profiter de notre côte belge.