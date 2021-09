20 km de Bruxelles : une première pour la reine Mathilde, qui a marché masquée

La 41e édition des 20 km de Bruxelles a eu lieu ce dimanche, après avoir été reportée à cause de la pandémie de Covid-19. Si le Covid Safe Ticket (c'est-à-dire une vaccination complète ou un test antigénique de moins de 48 heures) et le port du dossard était nécessaire pour les plus de 20.000 coureurs, le masque n'était lui pas obligatoire. La durée maximale a été augmentée à six heures au lieu de quatre. Autre nouveauté : la possibilité de faire de la marche au lieu de courir.

Parmi les personnalités présentes, la reine Mathilde a participé à ses premiers 20 km, en marchant masquée. On a également pu voir les ministres Valérie Glatigny (Enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles), Annelies Verlinden (ministre fédérale de l'Intérieur) et Benjamin Dalle (ministre flamand des Affaires bruxelloises, des Médias et de la Jeunesse), ainsi que l'ancien keeper des Diables et d'Anderlecht Silvio Proto.