20 km de Bruxelles: pas de canicule, mais des mesures prises au cas où

La météo et les médias l’annonçaient, il allait faire chaud, très chaud, pendant les 20 kilomètres de Bruxelles ce dimanche. Même si la capitale ne sera pas frappée par une canicule, des mesures de sécurité ont tout de même été prises pour assurer le bon fonctionnement de la course et la protection des coureurs.

Si le thermomètre prévoyait de grimper jusqu'à 28 degrés à l'ombre, il n'en est rien dans les faits. À la mi-journée, les températures étaient toujours agréables et le ciel, couvert, offrait les conditions idéales aux quelque 40.000 coureurs rassemblés pour l'occasion.

Des montagnes de bouteilles d'eau et la Croix Rouge

Tout était pourtant prévu pour contrer les fortes chaleurs. Carine Verstraeten, organisatrice de la course, explique que des montagnes de bouteilles d'eau étaient disposées dans six postes de ravitaillement le long du parcours. "Une boisson isotonique était également prévue à mi-chemin, 14 postes de la Croix Rouge étaient prêts à accueillir d'éventuels malaises et trois queues de paons (une sorte de douchette, NDLR) rafraîchissaient les coureurs."

Aux alentours de 11h30, les premiers participants franchissaient la ligne d'arrivée.