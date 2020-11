20 ans à bord de la Station spatiale internationale

C’était le 2 novembre 2000, la Station Spatiale Internationale (ISS) accueillait pour la première fois trois astronautes, deux Russes Youri Guidzenko et Sergueï Krikalev et un Américain William Shepherd. Depuis ce jour, elle a toujours été habitée. En octobre dernier, malgré la pandémie de Covid-19, l’astronaute de la Nasa Kate Rubins et les cosmonautes russes Sergey Ryzhikov et Sergey Kud-Sverchkov, se sont envolés pour une mission de six mois à bord de la station ISS.

Ce programme qui réunit des hommes et des femmes de toutes nationalités et les agences spatiales Américaine, Canadienne, Européenne, Japonaise et Russe, c’est toute la singularité de l’ISS, la Station spatiale internationale. Cet énorme mécano, grand comme un terrain de football qui orbite à 400 kms de notre terre, est un rêve commun soigneusement entretenu depuis 20 ans. Imaginez un peu, l’ISS fait le tour de notre planète en nonante minutes. Sa vitesse moyenne est de 27.600 km/h (soit 7,66 km/s). Il est assez rapide pour faire un Bruxelles-New York en… treize minutes.