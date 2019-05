20.000 jeunes de 18 ans vont pouvoir voyager gratuitement aux frais de l'Union européenne

Si tu as 18 ans et que tu es citoyen de l’Union européenne, tu pourrais bien remporter l’un des 20.000 titres de transport (essentiellement en train) offerts.

Baptisée « DiscoverEU », cette grande opération annuelle permet à des milliers de jeunes de découvrir l’Europe. En contrepartie, les jeunes sont invités à raconter leur périple sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram, en tant qu'« ambassadeurs » de l’Union européenne.

L’an dernier, 30.000 jeunes étaient déjà partis grâce à l’opération. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 16 mai prochain. D’une durée de 30 jours maximum, ce voyage devra se dérouler entre le 1er août 2019 et le 31 janvier 2020. Il est en outre possible de voyager à plusieurs. Mais attention, chaque pays dispose d’un quota à respecter en fonction du nombre d’habitants qu’il comporte. Ainsi, 445 billets seront accordés aux candidats belges.

Appel à candidature

Pour faire partie des heureux élus, il faut tout d’abord être né entre le 2 juillet 2000 et le 1er juillet 2001 et ne pas avoir participé à une édition précédente de l’opération. Une fois la candidature acceptée, tous les candidats devront répondre "aux 5 questions à choix multiple d’un quiz de connaissances générales sur l’Union européenne, sur d’autres initiatives de l’Union en faveur des jeunes et sur les élections du Parlement européen", stipule le règlement. Ils seront ensuite classés en fonction de leurs réponses et sélectionnés selon le nombre de places disponibles.