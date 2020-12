2,8 millions de signalements: le coronavirus provoque un boom de la cybercriminalité

Alors que le nombre de cambriolages et de vols diminue d'année en année, la cybercriminalité est, elle, en plein essor. Le Centre Cybersécurité Belgique (CCB) a déjà reçu 2,8 millions de signalements en ce sens cette année. C'est plus d'un million de plus qu'en 2019, rapporte jeudi le journal De Morgen.

Masques buccaux, offres de vaccins...

Les arnaques rebondissent souvent et rapidement sur l'actualité. Signalements de (tentatives d') hameçonnage (phishing) concernant la vente de masques buccaux, offres de vaccins ou encore fausse distribution de colis postaux: le CCB a vu tout cela passer ces derniers mois.

Au niveau international également, le nombre de cas d'hameçonnage augmente rapidement. Google a déjà détecté plus de 2 millions de faux sites de phishing en 2020, soit une augmentation de 19% par rapport à l'année dernière.

La ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) veut dès lors donner à la police de meilleurs outils numériques, afin qu'elle puisse lutter à armes égales contre les cybercriminels. Une "priorité" selon elle.