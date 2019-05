1er mai: les trams historiques s'exposent à Bruxelles

Des machines qui font partie du quotidien des Bruxellois, et dont ils ont pu découvrir l'évolution depuis le tout premier tram, les Chevalines, fabriqué au 19e siècle, jusqu'aux trams modernes. Afin que l'immersion au 19e et 20e siècle soit totale, des figurants ont défilé en costume d'époque. Des dames étaient ainsi habillés en robe d'époque, et les hommes avaient ressorti leurs chapeaux haut de forme, et leur smoking.