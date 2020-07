199 nouveaux cas de coronavirus rapportés en Belgique ce 17 juillet, une moyenne qui passe à 114 (+32%), les hospitalisations stagnent

Il faudra attendre 9h pour avoir les chiffres définitifs avec la mise à jour de 9h, mais les chiffres affichés ce vendredi 17 juillet par le tableau de bord de Sciensano donnent déjà froid dans le dos : une moyenne qui repasse largement au-dessus de 100, en augmentation de 32% avec 114,7 cas quotidiens enregistrés entre le 7 et le 13 juillet. L'augmentation est observée dans la plupart des provinces, en particulier celles où se trouvent de grandes villes, et concerne tous les groupes d'âge, signale Sciensano.

Et qui ne risque pas de baisser par la suite quand on voit le nombre de nouveaux cas rapportés en 24 heures : en chiffres bruts, non encore consolidés et ventilés selon les dates de diagnostics, c’est 199 nouveaux cas qui viennent s’ajouter d'un coup. Un nombre qui n’avait plus été atteint depuis de nombreuses semaines (plus précisément depuis le 26 mai, en tout cas en ce qui concerne un bilan de 24h, si nos tableaux sont exacts). Ces nouveaux cas détectés peuvent certes concerner différents jours de diagnostic, mais ils viennent s'ajouter à la masse des nouveaux cas détectés.

Ce qui donne par exemple en chiffres consolidés, cette fois, 216 cas dont le diagnostic date du 13 juillet. C'est un chiffre qui n'avait plus été atteint depuis le 25 mai.

Ce qui a d'ailleurs fait réagir le virologue Marc Van Ranst, qui a rappelé que le 15 mars, on avait diagnostiqué 214 nouveaux cas, un peu moins donc... et que le 17 mars, on démarrait le confinement.