199 nouveaux cas de coronavirus rapportés ce 17 juillet, une moyenne qui passe à 114, en hausse de 32% : l’épidémie refait surface en Belgique

Il faudra attendre 9h pour avoir les chiffres définitifs avec la mise à jour de 9h, mais les chiffres affichés ce vendredi 17 juillet par le tableau de bord de Sciensano donnent déjà froid dans le dos : une moyenne qui repasse largement au-dessus de 100, en augmentation de 32% avec 114,7 cas quotidiens enregistrés entre le 7 et le 13 juillet.

Et qui ne risque pas de baisser par la suite quand on voit le nombre de nouveaux cas rapportés en 24 heures : en chiffres bruts, non encore consolidés et ventilés selon les dates de diagnostics, c’est 199 nouveaux cas qui viennent s’ajouter. Un nombre qui n’avait plus été atteint depuis de nombreuses semaines. Qui peuvent certes concerner différents jours de diagnostic, mais qui viennent s'ajouter à la masse des nouveaux cas détectés.

La moyenne des 14 derniers jours, sur laquelle se base "le taux d'incidence", nombre de cas par 100.000 habitants, est d'ailleurs en hausse de 13% également. Ce taux monte désormais à 12,3. Rappelons que l’Europe a décidé de considérer comme "zone sûre", une zone dans laquelle le taux de contamination est stable ou en recul, ou dans laquelle la situation épidémiologique s’avère "comparable ou meilleure" que celle observée en Europe – c’est-à-dire avec une incidence comprise entre 16 et 20 nouveaux cas de contamination pour 100.000 habitants sur une période de deux semaines.

Sous réserve de nouvelle mise à jour, les autres indicateurs semblent moins inquiétants. Les moyennes des hospitalisations et des décès calculées sur les chiffres consolidés semblent toujours en baisse. En chiffres bruts, ce sont quand même 12 nouvelles hospitalisations qui ont été enregistrées, au-dessus de la moyenne des derniers jours qui était de 9,3. Et trois nouveaux décès enregistrés, alors que la moyenne descendait inexorablement, et se montait à 1,7.

Le dernier calcul du taux de reproduction affiché par le tableau de bord, qui représente le nombre de personnes qu'un patient atteint par le Covid contamine en moyenne à son tour, est d'ailleurs de 1. Il n'avait plus été aussi élevé depuis le 5 avril, en plein pic de l'épidémie. Depuis, il était toujours resté en dessous de 1, c'est-à-dire que l'épidémie n'avait fait que décroître. Là, c'est manifeste: elle connaît un rebond en Belgique.