1976, 1994, 1995, 2003… Quand le journal télévisé enchaînait les records de chaleur (vidéos)

Boire beaucoup d’eau, se couvrir la tête, rester à l’ombre… des conseils donnés et redonnés chaque année dans les médias. Car les records de chaleur sont des incontournables de l'actualité, dans les journaux télévisés notamment. Nous avons fouillé dans nos archives, à la recherche de tous ces moments où la Belgique a battu des records de chaleur par le passé. ►►► À lire aussi : Comment la presse parlait-elle de la canicule de 1947 ?

5 août 1975 : le monde agricole souffre En 1975, le record de température en Belgique sera de 33,4°. L’été est particulièrement chaud et les agriculteurs s’inquiètent. "Les éleveurs doivent donner au bétail un supplément d’alimentation et utiliser dès à présent les fourrages qui avaient été engrangés pour l’hiver", expliquait alors le journaliste en voix off dans ce sujet diffusé le 5 août 1975. Archive 5 août 1975: les agriculteurs belges affrontent la sécheresse - 24/07/2019

La canicule de 1976 Un an plus tard, le scénario se répète. 1976 restera une année de référence pour le 20e siècle. La faute à une chaleur persistante dès le mois de juin d’abord et une grande sécheresse. Jusqu’à provoquer des incendies de forêt, un phénomène particulièrement rare en en Belgique. Ceux qui ont vécu l’été 1976 ne peuvent pas l’oublier. Les agriculteurs belges non plus. Cette année-là, une sécheresse exceptionnelle frappe une partie de l’Europe, dont la Belgique, entraînant des restrictions dans l’approvisionnement de l’eau, d’énormes pertes agricoles et coûtant la vie à des milliers de personnes. Des aides seront accordées aux agriculteurs. Le bon côté des choses : dans les banques notamment, le personnel peut quitter le bureau dès 15h. ►►► À lire aussi : Canicules ou temps de chien, ces étés qu’on ne peut oublier En 1976, une sécheresse mettait les agriculteurs belges en grande difficulté - En 1976 une... Alors que la Belgique affronte des températures élevées, le spectre de 1976 plane. Cette année-là, une sécheresse exceptionnelle frappa une partie de l'Europe, entraînant restriction dans l'approvisionnement de l'eau, d'énormes pertes agricoles et coûtant la vie à des milliers de personnes. Voici un sujet du journal télévisé du 20 juin 1976 à ce propos.

1994, "mois de juillet le plus chaud" On fait un bond dans le temps pour arriver à l’année 1994. En août, des records de chaleur sont battus dans plusieurs pays d’Europe. "Au Pays-Bas il n’avait plus fait aussi chaud depuis 1706", annonce le présentateur. Et en Belgique, pouvait-on aussi parler de record ? "Si vous avez parié que nous avons connu le mois de juillet le plus chaud, vous avez gagné", confirme le journaliste dans le sujet. "Si vous avez parié que nous avons connu les 30 jours les plus chauds de notre histoire, vous avez perdu", tempère-t-il, chiffres de 1976 à l’appui. Archive août 1994: record de chaleur battu en Belgique - 24/07/2019

1995 : un record de 1911 a été battu Un an plus tard, nouveau record : "On n’avait plus connu une année pareille depuis 1911", entend-on au JT le 1er septembre 1995. Une impression confirmée en janvier de l’année suivante. 1995 aura donc été marquée par "le quatrième été le plus chaud depuis un demi-siècle". Archive septembre 1995: un été particulièrement chaud - 24/07/2019 Archive 2 janvier 1996: le bilan climatique de l'année 1995 - 24/07/2019

23 décembre 2002 : "L’année la plus chaude depuis un demi-siècle" Assiste-t-on à une multiplication des records ? Ou à un intérêt toujours plus marqué des journaux télévisés pour les sujets en rapport avec la météo ? "L’année 2002 a été chaude, très chaude, on a même connu un record de chaleur. C’est quasiment l’année la plus chaude depuis un demi-siècle", lance Paul Germain, le présentateur d’alors, le 23 décembre 2002. Archive 23 décembre 2002: "L'année la plus chaude depuis un demi-siècle" - 25/07/2019

2003, le tournant climatique et social L’année 2003 marque un nouveau tournant dans la prise de conscience climatique… et sociale. La canicule de cette année-là fait des centaines de morts parmi les personnes âgées en France. Tout commence pourtant dans une relative indifférence. "Les statistiques viennent de tomber. Les mois de mai et de juin ont été les plus chauds de la planète depuis qu’on a inventé les relevés météo, c’était il y a plus de 120 ans." Un mois plus tard, un drame se noue en France. Les hôpitaux sont débordés de patients victimes de la chaleur. Patrick Pelloux, à l’époque président des médecins urgentistes de France, lance un cri d’alarme dans les médias. "Nos moyens pour gérer la crise et ce qu’on va demander maintenant à l’hôpital, c’est de demander des renforts au service de santé des Armées, on ne peut plus faire autrement. On a rouvert près de 30 lits en l’espace de 4 jours ils sont déjà pris. L’ensemble des structures sanitaires sont débordées. Il faut des renforts militaires sinon on n’y arrivera pas", alerte celui qui échappera une décennie plus tard à la tuerie de Charlie Hebdo. Archive juillet 2003: nouveau record de chaleur - 24/07/2019 Archive août 2003: la chaleur fait de nombreuses victimes en France - 24/07/2019

2007 : le GIEC s’impose dans les médias Trois avril 2007 : le Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC) se fait une place dans les médias. Alors qu’ils sont réunis à Bruxelles, "on ne peut pas dire que cela se passe facilement". Explications du journaliste dans le sujet : "Deux groupes très différents sont présents à la réunion du GIEC. Des scientifiques qui ont rédigé un rapport d’un millier de pages dont on a tiré ce résumé d’une vingtaine de pages et des représentants des Etats qui préféreraient pouvoir un peu tordre cette vérité scientifique selon leurs intérêts". En plus d’une décennie, rien n’a vraiment changé. ►►► À lire aussi : "La Science est du côté de Greta": l’astrophysicien Aurélien Barrau remet un député français à sa place Archive avril 2007: le GIEC au chevet du climat - 24/07/2019