18 jeunes migrants mineurs devraient être pris en charge, la FWB donne son feu vert

18 logements supplémentaires pour mineurs étrangers non accompagnés (MENA) ayant vécu un parcours migratoire difficile seront créés durant le mois d’août à Liège, avec l’ouverture d’un nouveau lieu d’accueil par l’ONG Caritas International. Le gouvernement de Fédération Wallonie-Bruxelles a donné son feu vert ce vendredi à une subvention pour ce projet, subvention qui court jusqu’à fin 2020.

Plus qu’un simple logement, un encadrement

"On ouvrira normalement vers le 15 août. Il s’agit d’une grande maison, qui pourra accueillir jusqu’à 18 jeunes de 12 à 18 ans, avec un encadrement 24h/24. Ce n’est pas qu’un logement, on porte une attention assez poussée aux jeunes", explique ce vendredi Florence Lobert, responsable de l’accueil chez Caritas International.

Avec ce nouveau lieu, les places pour MENA seront au nombre de 98 en Belgique francophone, dans le secteur de l’Aide à la jeunesse. L’accueil chez les partenaires de l’Aide à la jeunesse de ces jeunes migrants particulièrement vulnérables car isolés permet de les loger dans de plus petites structures que dans les centres Fedasil, et de manière plus adaptée et individualisée. Ce sont donc les publics "les plus vulnérables" que l’on oriente vers ces logements encadrés, précise Florence Lobert.

Dans le cadre d’un "Plan MENA" adopté en 2015-2016, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles avait voulu augmenter les capacités d’accueil spécifique d’immigrés mineurs isolés dans le sud du pays, via une coopération entre Fedasil, qui dépend du fédéral, et l’Administration générale de l’Aide à la jeunesse (FWB). Concrètement, le gouvernement vise la création de "jusqu’à 130 places d’hébergement" dans des services expérimentés en aide à la jeunesse.

La subvention accordée ce vendredi "permettra de couvrir les frais de fonctionnement et frais de personnel" jusqu’en fin d’année, indique-t-on du côté du cabinet de la ministre Valérie Glatigny. Parallèlement, une subvention pour un autre lieu d’accueil a été prolongée jusqu’en fin d’année : celle octroyée à l’ASBL A.J. Beauplateau, qui héberge 35 jeunes actuellement.

C’est Fedasil qui détermine quels jeunes demandeurs d’asile sont confiés à l’Aide à la jeunesse. On ne sait pas, pour le moment, si l’augmentation de capacité à Liège bénéficiera entre autres aux jeunes MENA issus des "hotspots" surpeuplés des îles grecques, qui vont être "relocalisés" dans le cadre d’un projet européen. Huit de ces jeunes, sur les 18 que la Belgique s’est engagée à accueillir, atterriront en Fédération Wallonie-Bruxelles.