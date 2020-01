18.500 plaques d'immatriculation volées en Belgique : les zones de covoiturage visées

Les vols de plaques sont fréquents en Belgique : 18.500 en moyenne chaque année. Et les parkings de délestage sont de plus en plus choisis mais également les ponts d’autoroutes où les adeptes du covoiturage se retrouvent. En dehors des zones surveillées, il n’y a pas grand-chose à faire sauf avoir les premiers bons réflexes en cas de constatation de vol.

Les chiffres moyens restent constants en Belgique mais les zones de covoiturages semblent avoir la cote chez des voleurs car ces plaques sont idéales : "Comme les personnes laissent leurs voitures sur place tôt le matin et que les voleurs savent qu’ils ne reviendront que plusieurs heures plus tard, cela laisse le temps d’utiliser cette plaque non-signalée pendant plusieurs heures pour commettre le délit, explique le 1er commissaire divisionnaire de la zone Orneau-Mehaigne, Claude Bottamedi. La personne rentre du travail, constate que sa plaque n’est plus là et au moment du signalement, les voleurs n’en ont déjà plus besoin".

Premier réflexe pour limiter les dégâts

Généralement, une enquête classique pourra aider la police à retrouver la plaque, un système de vidéosurveillance sur les routes croisée à la banque de données de la police permet aussi de détecter d’éventuelles plaques volées: "C’est pour cela qu'il faut se rendre le plus rapidement possible au poste de police local le plus proche pour signaler la plaque et permettre donc d’augmenter les chances de la retrouver avant que les voleurs ne s’en débarrassent". Premier réflexe donc ou tout simplement "chercher un maximum à se garer dans des zones surveillées pour s’éviter toutes ces démarches administratives".