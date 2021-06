17.000 défibrillateurs répertoriés en Belgique : "La seule chose que l’on risque, c’est de sauver une vie"

Application "Reanim" : exemple de localisation de défibrillateurs à Braine-L'Alleud © RTBF

Différents modèles de DAE existent. Quand on ouvre ce type de défibrillateurs, on soulève le capot et on appuie sur le bouton on/off. La machine donne des instructions vocales qu’il s’agit de suivre le plus calmement possible. "Ce qui est important à préciser", poursuit le docteur Paul Dardel, "C’est que cette machine ne présente aucun risque. On ne peut pas sans le vouloir, donner un choc électrique à une victime qui n’en a pas besoin (pour relancer son cœur, ndlr). La machine ne choquera qu’en cas de nécessité. La seule chose que l’on risque, c’est de sauver une vie." Autrement dit, si on n’agit pas, quelqu’un va mourir. Mieux vaut dès lors un massage cardiaque mal fait que rien du tout. "Mais la règle d’or", conclut Paul Dardel, "c’est d’appel le service d’urgence 112 avant tout car ce sont des professionnels. Et en attendant, on effectue un massage cardiaque si c’est nécessaire et on utilise le défibrillateur si on en a un".