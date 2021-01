16 mois avant un rendez-vous : 770 personnes transgenres en attente de soins à l'UZ Gent

Près de 770 personnes transgenres sont en attente de soins psychiques ou médicaux adaptés à leur situation à l'UZ Gent, l'un des centres de référence pour dispenser ce type de soins en Belgique. "Cela signifie un temps d'attente de 16 mois entre la prise de contact et le premier rendez-vous, ce qui est extrêmement long", précise le professeur Guy T'Sjoen, qui appelle les établissements hospitaliers à mettre en place ce type de soins.

Le service dédié de l'UZ Gent, qui prend actuellement 1.300 patients en charge, ne peut répondre à l'ensemble des demandes. Au total, 769 personnes sont inscrites sur la liste d'attente, dont 561 adultes et 208 enfants ou adolescents.

Forte croissance

Face aux sollicitations croissantes, l'hôpital prévoit d'étendre son service en engageant cinq professionnels de soins de santé supplémentaires, dont deux psychologues.

En 2020, les dix psychologues du centre ont accompagné 285 nouveaux patients.

"L'évolution du nombre de consultations n'est pas une surprise et nous ne nous attendons pas à ce que cela diminue", affirme le professeur Guy T'Sjoen. "Aux Pays-Bas, les demandes suivent une même tendance à la hausse depuis des années", ajoute-t-il.

En Flandre, le nombre de psychothérapeutes, endocrinologues et chirurgiens expérimentés dans l'accompagnement des personnes transgenres augmente peu à peu. Mais l'offre de soins psychiques et d'endocrinologie fait défaut pour les adolescents et les enfants.

En Wallonie, le CHU de Liège fait figure de centre de références en la matière. "La demande est régulière mais nous ne sommes pas débordés. On accompagne en ce moment une quarantaine d'adolescents sur le plan psychologique et/ou hormonal", précise le chef de service Alain Malchaire.