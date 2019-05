1500 personnes à Braine l'Alleud et 500 à Bruxelles marchent pour le climat ce jeudi

Sous une la pluie battante, 1500 élèves de plusieurs écoles de la commune de Braine l'Alleud ont battu le pavé pour le climat. Professeurs et étudiants main dans la main manifestaient près de la célèbre butte du lion de Waterloo.

Une marche pour le climat a eu lieu également entre 10h30 et 12h30 à Bruxelles ce jeudi matin. Elle partait de la gare du nord et se disloquait gare du midi. Rien à voir avec les rassemblements de cet hiver qui ont mobilisé des dizaines de milliers de jeunes. Ce jeudi 2 mai, ils sont quelques centaines de manifestants principalement venus répondre à l’appel d’associations flamandes : ‘Student for climate’, ‘Hart boven hard’ ou encore ‘Grootouders voor het climaat’. A leur tête, Anuna De Wever et Adelaïde Charlier, les deux initiatrices de ces manifestations pour le climat. Les adultes, largement majoritaires cette fois, sont venus soutenir les jeunes pour demander plus de justice climatique. La marche a aussi une tonalité sociale cette fois.

Comme le souligne Adélaïde Charlier, l’organisatrice francophone de la marche :

Il n’y a pas de différence entre fin du monde et fin du mois.

Des associations comme Welzijnzorg ont emboîté le pas des jeunes.

Les slogans sont les mêmes que ceux déjà aperçus lors des manifestations précédentes. En fin de cortège, une petite équipe d’éboueurs mise en place par les organisateurs ramasse tous les détritus laissés par les manifestants.

Cette après-midi, le mouvement des jeunes pour le climat poursuit son action à Braine l'Alleud où tous les élèves des écoles sont appelés à se joindre à la manifestation.