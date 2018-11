1500 bières en compétition à Malines pour le Brussels Beer Challenge

Pour sa septième édition, le Brussels Beer Challenge prend ses quartiers à Malines. Au programme, la dégustation par une brochette de juges internationaux de quelques 1500 bières venus de 48 pays dans le monde. Et cette année, beaucoup de ces bières viennent de loin.

Brésil, Chine ou encore l'Australie, là aussi, la culture de la bière est bien présente. Ces pays comptent parmi les plus important pays exportateurs. On se souvient notamment de la fusion du groupe belge Interbrew avec le brésilien Inbev pour devenir AbInbev. Un groupe qui détient aujourd'hui près de 55 % du marché belge avec quelques 200 marques. Et en Europe, de nombreux nouveaux acteurs apparaissent comme l'Italie, la Suisse ou encore la France avec sa tradition pourtant viticole.

295 brasseries belges

La Belgique reste cependant un acteur essentiel dans le monde brassicole. On compte aujourd'hui quelques 295 brasseries en Belgique dont 213 en font leur activité principale. Près de la moitié de ces brasseries exercent leur activité depuis moins de 5 ans. Et ce n'est pas un phénomène nouveau. Le succès des micro-brasserie remontent à plusieurs années déjà. Et le développement de projets comme ceux du Brussels Beer Project, de la brasserie de l'Hermitage ou encore de celle du Pays Noir à Charleroi le prouvent.

1500 bières et 88 juges

Du 2 au 4 novembre, les quelques 88 juges venus de partout dans le monde vont se succéder pour déguster les quelques 1500 bières présentées. Avec une tendance ces dernières années, celle des IPA's ou Idian Pale Ale. Une technique de brassage originaire d'Angleterre mais qui s'est désormais étendu à l'international. Le Brussels Beer Project en comptait 100 en compétition en 2017 venue de 14 pays dont les Pays-Bas, l'Italie mais aussi les Etats-Unis.

L'année dernière, la Belgique avait remporté trois médailles dans la catégorie Belgian Tripel style. La Blanche de Namur de la brasserie De Bocq avait, elle, remporté la médaille d'or dans la catégorie Blanche.