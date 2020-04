150 000 masques distribués gratuitement aux Namurois notamment en pharmacie

c'est une annonce de Maxime Prévot dans la foulée du dernier conseil national de sécurité. La ville a acheté un stock de 130 000 masques en tissus à un fournisseur. Des masques en tissus lavables à la norme française AFNOR qui est celle qui fait autorité aujourd’hui en Europe et à laquelle le fédéral a également décidé de se référer. A ces 130 0000 masques s'ajoutent 20 000 masques réalisés par des bénévoles. L'intégralité de ces 150.000 masques sera finalement mise à disposition des citoyens à titre gratuit.

Les 130.000 masques commandés à une entreprise de Wallonie au terme d’un marché public seront rendus disponibles via les pharmacies du territoire namurois. Les modalités pratiques seront précisées ultérieurement. Selon Maxime Prévot, cette livraison de masques nous parviendra entre le 15 et le 20 mai, en concordance avec la date clé du 18 mai pour la reprise des visites familiales et des activités scolaires.



D’ici au 18 mai, seuls les travailleurs devant utiliser les transports en commun sont dans l’obligation de porter un masque ou de se cacher la bouche et le nez par un autre moyen. La ville a décidé que les premiers 10.000 masques en tissus fabriqués par les bénévoles seront disponibles pour le 4 mai, et seront en priorité octroyés aux familles les plus précarisées, aux bénéficiaires du revenu d’intégration sociale, aux sans-abris et aux personnes gravement malades sur base d’un certificat médical dûment motivé. ils seront aussi en accordés aux accueillantes d’enfants ainsi qu’aux travailleurs devant emprunter les transports en commun sur base d’une attestation de leur employeur.

Des masques pour les écoles

Dans le cadre de la reprise scolaire, et vu l'obligation de porter un masque à partir de 12 ans, la ville annonce aussi que des couturières bénévoles vont confectionner des masques pour enfant. Les premières fournées de ces masques pour enfants seront alors livrées aux élèves de sixième primaire. Maxime Prévot insiste cependant sur le fait que cela ne doit pas pour autant dissuader les parents de veiller à se procurer plusieurs masques de leur côté.

Les membres du personnel des écoles et des crèches communales seront équipés de des masques chirurgicaux à raison de 2 masques par jour par personne.

La ville qui a décidé aussi de mesures pour soutenir les indépendants et les commerçants.

la gratuité du stationnement en ville sera maintenu jusqu’à la fin du mois de mai. Et cela est valable pour tout le territoire namurois. La rue de Fer et la rue de l’Ange seront placés en piétonnier la première semaine d’ouverture, soit du 11 au 17 mai inclus.

Les marchés hebdomadaires pourront reprendre à partir du 11 mai. Avec des mesures : masques pour les ambulants des échoppes, gel hydroalcoolique et distance de sécurité de 1,5 m entre les clients.

Festivités

la suspension des célébrations de mariage est maintenue jusqu’au 18 mai, mais l’échevine de l’Etat civil célèbrera à nouveau les unions civiles à partir de cette date.

Le dispositif reste à ce stade inchangé concernant les funérailles. Toutefois, se rendre dans un cimetière pour se recueillir sur la tombe d’un proche est un déplacement autorisé et qui ne sera plus susceptible d’être considéré comme un déplacement non essentiel.

Visites dans les maisons de repos

les visites dans les maisons de repos jusqu'ici pourraient être autorisées dans certaines maisons de repos communales namuroises à partir de début mai. C'est le CPAS qui décider au cas par cas d'ici la fin du mois. Elle sera basée sur les tests de dépistage réalisés ces derniers jours en collaboration avec le CHR Sambre et Meuse et l'université de Namur.



L’administration communale s’adapte également.

Jusqu’au 11 mai le dispositif reste inchangé. La venue à l’hôtel de Ville est toujours possible sur rendez-vous pour un nombre limité de documents administratifs. A partir du 11 mai, le nombre de documents accessibles sera augmenté mais ce sera toujours sur rendez-vous.

Dernière précision, du bourgmestre de Namur. La vente de muguets du premier mai est interdite le long des voiries et sur les espaces publics ou privés. Mais les fleuristes peuvent toujours livrer à domicile.