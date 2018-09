15% des camions et autocars en infraction lors d'un contrôle en Belgique et aux Pays-Bas

Les services d'inspection des pays du Benelux ont effectué des contrôles simultanés du transport routier jeudi dernier en Belgique et aux Pays-Bas. Sur les 50 autocars et camions inspectés, 8 étaient en infraction, a fait savoir mardi le SPF Mobilité et Transports.

Des camions et des autocars en Belgique et seulement des autocars aux Pays-Bas, ont été contrôlés toute la journée sur le plan de la fraude et de la manipulation du tachygraphe (engin mesurant les temps de conduite et de repos du chauffeur, la vitesse du véhicule et la distance parcourue, NDLR) du respect des temps de conduite et de repos et des documents de bord.

8 véhicules en infraction

Les inspecteurs ont contrôlé 50 véhicules dans le Benelux (20 en Belgique et 30 aux Pays-Bas), parmi lesquels 8 étaient en infraction (3 en Belgique et 5 aux Pays-Bas).

Les contrôleurs du Service Public Fédéral belge Mobilité et Transports et l'inspection néerlandaise de l'Environnement et du Transport (ILT) ont contrôlé ensemble des camions et autocars en Belgique sur le parking du parc d'attractions Walibi à Wavre et le parking de la E40 à Wetteren. Mais aussi aux Pays-Bas sur le parking du parc d'attractions De Efteling à Hilvarenbeek et sur l'A2 à Utrecht. Des contrôleurs luxembourgeois étaient également présents en tant qu'observateurs sur le site de contrôle à Wavre.

Les inspections ont pour but de renforcer la sécurité sur les routes. Cette coopération aboutit également à une surveillance uniformisée du transport routier et génère des économies, une concurrence loyale entre les transporteurs et des conditions de travail correctes pour les chauffeurs, précise le SPF Mobilité et Transports.

Il s'agissait du huitième grand contrôle conjoint.