14.000 places à créer dans les écoles wallonnes et bruxelloises dans les six ans

Il y a urgence : près de 14.000 places sont à créer d'ici 6 ans pour accueillir tous les élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui, depuis 2016, a déjà débloqué 60 millions d'euros (20 millions par an) pour créer ces places supplémentaires.

Ces données ont été collectées par La Libre qui a eu accès à une note interne du cabinet de la ministre de l’Éducation Marie-Martine Schyns (cdH).

Bruxelles

Pour Bruxelles, toutes les communes sont touchées. Berghem-Sainte-Agathe et Evere sont classées "limites" parce que ces communes envoient déjà des élèves dans les écoles voisines, en dehors de leur territoire. Pour les autres communes, il y a au moins 100 places à créer en 6 ans, donc d'ici 2024.

Et en Wallonie, comment ça se passe ? Pas vraiment mieux.

Liège

Liège est la province de tous les records. 14 communes se trouvent dans la zone la plus problématique et nécessitent chacune au moins 100 places supplémentaires en 6 ans. Parmi ces communes, on compte Liège, Seraing, Verviers, Ans et Flémalle.

Hainaut

Dans le Hainaut, 6 communes sont concernées dans la région du Centre, dont La Louvière, et 6 autres communes du côté carolo dont Charleroi. A Mons et, plus à l'ouest, Ath et Mouscron, 4 communes sont dans le besoin.

Brabant wallon

Dans le Brabant Wallon, 7 communes sont dans la même situation : Waterloo, Braine-l'Alleud, Nivelles, Tubize, Wavre, Louvain-la Neuve et Jodoigne.

Namur

Sont concernées 6 communes, dont Namur, Sambrevillle et Andenne.

Luxembourg

Et puis la province du Luxembourg, n'est pas épargnée avec 4 communes : Marche, Saint Hubert, Bastogne et Arlon.