250. 250 actions sont prévues ce samedi 13 mars dans tout le pays, selon Still Standing For Culture, un mouvement qui rassemble les travailleurs de la culture, des institutions culturelles et des fédérations artistiques. Une méga mobilisation, un an pile après la première fermeture des lieux de culture du pays au début du confinement, c’était donc le 13 mars 2020. Tour d’horizons des actions, de la Brigade d’intervention poétique à Marcinelle à un spectacle des arts de la scène "dans les marges et les interstices actuelles" à Huy, en passant par un cortège funèbre à Namur "pour les oubliés" ou encore une grande mobilisation dans les Marolles, à Bruxelles.

Vous avez dit lieux cultuels ? À Huy, c’est une église qui a été investie. Sous la houlette du réalisateur et metteur en scène tournaisien Luc Petit, un spectacle, cosigné avec un curé hutois, Michel Teheux, rassemble des danseurs modernes, des danseurs classiques et des artistes du cirque, des chorégraphes mais aussi des humoristes, donc Bruno Coppens. Une compilation de performances sans public, un geste symbolique à suivre sur ce lien. "On a essayé de réunir plusieurs formes des arts vivants", entame Luc Petit. "C’est pour montrer qu’on existe toujours. Ce qu’on fait ici est une forme de répétition. Sans perspective, c’est très long psychologiquement." Still Standing For Culture à Huy - 13/03/2021 Visionnez gratuitement les vidéos du programme info en streaming sur Auvio. Voir la vidéo

13 mars, 13h13: funeste jour pour la Culture - © Still Standing For Culture "En manque d’émerveillement" Et si la parole vous était donnée ? À Bruxelles, un parcours itinérant (entre Forest, Laeken et Ixelles) vous donne la parole aux passant.e.s. Le but ? S’exprimer sur "ce qui leur manque le plus dans ce gel culturel, ce qu’ils ont hâte de vivre, la première activité culturelle à laquelle ils aimeraient prendre part" quand ça rouvrira… Chacun donne son avis, son ressenti et tout est transcrit sur des cartons, qui seront placés dans l’espace public.

13 mars, 13h13: funeste jour pour la Culture - © Chorale d'enfants "Les Poly-sons" Centres commerciaux, vitrines, manifs : mouvement massif… Des seuls-en-scène sans public retransmis sur Facebook, des chorales dans l’espace public, des animations dans les centres commerciaux, d’Hastière à Bruxelles en passant par Courtrai ou Yvoir : toutes les fédérations, tous les secteurs et une multitude d’associations se mobilisent ce samedi 13 mars.

À Bruxelles, une grande manifestation se tient actuellement dans les Marolles. #stillstanding dans les Marolles pic.twitter.com/8G247rut3o — David Crunelle (@davidcrunelle) March 13, 2021

… Même le tango ! C’est un collectif "spontané" appelé Tango en ville qui crie son désespoir. Une danse sociale par excellence totalement à l’arrêt : plus de bal, plus de cours, plus de festival. "Un an plus tard, il apparaît essentiel de mettre en exergue l’absurdité du contraste entre certains secteurs rouverts et d’autres qui restent désespérément fermés. En dansant dans les interstices de lieux de passages denses de la ville, nous souhaitons montrer qu’il est possible de 'faire culture' tout en respectant les mesures sanitaires. Une invitation à ne jamais renoncer au caractère essentiel du lien social et à la nécessité de continuer à danser nos vies !", complète le collectif.

13 mars, 13h13: funeste jour pour la Culture - © Still Standing For Culture