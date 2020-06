12 trajets gratuits au lieu de 10 : voici tous les détails pour recevoir et utiliser le nouveau Rail Pass

Suite à la décision du Superkern (composé des partis du gouvernement fédéral et des partis qui l'appuient durant la crise sanitaire) ainsi que des recommandations de la SNCB et de son Conseil d’administration, le ministre de la Mobilité et la SNCB se sont rencontrés cette semaine pour discuter des modalités et d’un calendrier d’implémentation d’un pass gratuit pour les voyageurs belges. Un pass que le ministre et la SNCB voulaient "plus compatibles avec les exigences sanitaires et de sécurité dans cette période de déconfinement prudente, et ce au bénéfice des voyageurs et du personnel".



"La proposition de la SNCB a ensuite été relayée par le Ministre de la Mobilité auprès du Kern, qui l’a acceptée", peut-on lire sur le site de la SNCB. Vendredi, un accord est intervenu entre la SNCB et le gouvernement sur un pass gratuit de 12 voyages, au lieu de 10.

Pour qui?

Le pass sera nominatif. Il sera mis à disposition de tout résident en Belgique de plus de 12 ans qui en fait la demande, les moins de 12 ans voyageant déjà gratuitement.

Pour quelle période?

Le pass gratuit comprendra 12 trajets (et non 10 comme précédemment annoncé) et sera utilisable sur une période de 6 mois, au rythme de 2 trajets par mois (à partir de 9h en semaine et pas pendant les week-ends du mois d'août). L’étalement de l'utilisation du pass sur 6 mois est appelé à garantir un meilleur étalement des flux de voyageurs.

Comment le recevoir?

Les personnes intéressées pourront uniquement en faire la demande via un formulaire en ligne (avec assistance téléphonique éventuelle), et non pas au guichet en gare. Le pass sera ensuite envoyé par courrier. Les demandes seront possibles jusqu’au 30 septembre 2020.



"Toutes les mesures seront prises, tant du côté SNCB que du côté gouvernemental, pour que le formulaire de demande en ligne soit opérationnel d’ici début août" indique la Société des chemins de fer. "Cette période est nécessaire pour le développement de la plateforme digitale et de la chaîne logistique, pour lesquelles des marchés publics seront lancés".

A partir de quand peut-on l'utiliser?

Les premiers voyages seront possibles 15 jours après l’ouverture des demandes, c'est-à-dire à partir du 17 août.



La SNCB précise que : "l'action sera supportée par une campagne de communication accentuant le rôle du train comme mode de transport public à des fins touristiques, commerciales, récréatives, sociales et culturelles".