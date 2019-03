12 athlètes belges attaquent de front la Ligue Royale Belge d'Athlétisme

Dans un communiqué, 12 athlètes de haut niveau disent avoir besoin "d’une structure adaptée ». Cet appel est lancé au Ministre des sports, Rachid Madrane (PS), afin de créer, disent-ils, « un cadre professionnel pour les athlètes de haut niveau en Fédération Wallonie-Bruxelles. »

Ne pas renoncer à leur droit à l’image

Pour ces derniers, « Après la tentative d’exclusion de Nafissatou Thiam des championnats d’Europe à Berlin pour un logo pas assez visible, après la volonté de la Ligue Royale belge d’Athlétisme (LRBA) d’imposer aux athlètes une convention les obligeant à renoncer à leur droit à l’image, après la Lettre ouverte de la LBFA diffusée dans la presse cette semaine, il est vital de professionnaliser les instances d’athlétisme. »

« Je doute qu’un réel travail pourra être effectué avec les athlètes sans changement de direction et sans une réelle mise à plat du fonctionnement » dénonçait hier (vendredi) Louise Demey. « Nous nous faisons justement accuser d’amateurisme dans de nombreux articles. J’ai du mal à défendre un autre point de vue lorsque je le vis de l’intérieur » insistait la plus jeune membre du Comité de direction de la LBFA.

Commission d’Athlètes

« Les athlètes aimeraient que la Fédé reconnaisse une Commission d’Athlètes » souligne de son côté Jonathan Borlée. Cette Commission d’Athlètes participerait aux décisions de la Fédération et serait composée des athlètes de haut niveau, de leur entraîneur et de leur manager. Cette fois, le conflit est ouvert entre certains athlètes et la LRBA et, surtout, il est sur la place publique.

Le document est signé par Cynthia Bolingo, Jonathan Borlée, Kévin Borlée, Dylan Borlée, Hanne Claes, Jeroen D'hoedt, Camille Laus, Tarik Moukrime, Nafissatou Thiam, Robin Vanderbemden, Julien Watrin, Anne Zagré.