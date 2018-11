Cérémonies à Ypres et à Mons

Peu après, les cérémonies débuteront aussi à Mons et à Ypres vers 11h. Dans la cité montoise, le Blackwatch de Montréal, le plus ancien régiment écossais du Canada, démarrera de la Grand Place à l’heure symbolique de la signature de l’armistice pour une parade faisant écho à celle qui prit place il y a un siècle, peu de temps après la libération de la ville. Vers 15 heures, une parade de la libération et cérémonie commémorative seront organisées en présence du Prince Laurent. À Ypres, c'est la cérémonie du Last Post qui débutera vers 11h. Il s'agit d'une sonnerie du clairon en hommage aux soldats qui ont perdu la vie.