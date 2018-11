11 novembre 1918, il y a cent ans, l'armistice était signé dans un wagon: circonstances et conséquences

Le 11 novembre 1918, à 11 heures du matin, des centaines de clairons sonnent la fin des combats, de part et d’autre du front. Quelques heures plus tôt, dans la forêt de Compiègne, non loin de Paris, les Allemands ont signé l’armistice après trois jours d’âpres discussions. Dès le 7 novembre, une petite délégation a passé la ligne de front.

"C’était vers 8 heures et demi, raconte un ancien combattant dans un témoignage de 1968, puisqu’à neuf heures et demi j’ai écrit à ma femme: 'Les boches viennent de passer devant mon poste. Ils étaient dans deux voitures avec un drap de lit de chaque côté et il y avait une trompette qui sonnait'. Alors là, il y a eu déjà une débandade parce qu’on croyait que la guerre était finie…"

L’armée allemande est battue sur le front ouest

Dès le 8 août 1918, "jour de deuil pour l’armée allemande", Erich Ludendorff, général en chef des armées, a compris que la guerre était perdue . Dans la Somme, les Alliés mènent une contre-offensive victorieuse. Ils avancent rapidement, jusqu’à 13 kilomètres par jour.

Du côté allemand, les pertes sont colossales. 30.000 hommes pour cette seule journée du 8 août. On ne compte plus les morts, les blessés et les défections. Les soldats de l’empereur Guillaume II, mal équipés et mal nourris, se rendent sans combattre, préférant la captivité plutôt que la mort.

Jean-Michel Sterkendries, professeur à l’école royale militaire, précise : "Le nombre de disparus est effarant. La situation est chaotique. A ce moment- là, la situation est devenue tellement désespérée que les Allemands n’y croient plus. Ce qui compte à ce moment-là, c’est de sauver sa peau, donc on se rend".

A Kiel, les marins des navires de guerre allemands refusent un dernier appareillage "pour l’honneur". La mutinerie s’étend aux autres bases navales.

Dans le pays, la situation n’est guère plus glorieuse. Soumise au blocus des pays de la triple entente, l’Allemagne subit de graves pénuries. La population est à bout. Le 4 novembre, un conseil ouvrier se déclare prêt à signer la paix dans l’état du Wurtemberg. Le 7 novembre, le foule prend le contrôle de Münich, le 9, le mouvement ouvrier occupe les bâtiments publics de Berlin. Les soldats fraternisent avec les ouvriers.

Le même jour, sous la pression, l’empereur Guillaume II accepte enfin d’abdiquer. La République allemande est déclarée. C’est la fin d’un monde.