100 euros de taxe "immondices" après un camp zéro déchet : une troupe scoute namuroise ne décolère pas

Les scouts ont décidé de protester. Pas question de se mettre hors la loi : ils paieront bien la taxe. Mais ils lancent un appel de fonds sur Facebook pour récolter 100 euros en petites pièces.

On a lancé un appel à tous les gens qui veulent participer parce qu'ils pensent qu'on a raison et que le zéro déchet, c'est important; on leur demande de donner des piécettes de 1 ou 2 cents.