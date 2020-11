100% des lits dédiés aux patients Covid occupés en Hainaut: sans la création de nouveaux lits, nous serions déjà submergés

Le dimanche 1er novembre, il restait 109 lits disponibles dans tout le pays pour accueillir des patients Covid selon les chiffres de l’Hospital and Transport Surge Capacity qui s’occupe de coordonner la capacité de gestion dans les hôpitaux belges. Il y avait à l'époque 1223 patients en soins intensifs. Nous en sommes désormais à 1469. Faites le compte: nous aurions normalement dû être dépassés par l'afflux des patients les plus gravement atteints.

C’était sans compter sur le passage en phase 2B à partir du lundi 2 novembre. Cela signifiait deux choses. D’une part, comme en phase 2A, 60% des lits des soins intensifs devaient être consacrés aux malades atteints du Covid, soit 1200 lits. Mais aussi, d’autre part, 800 lits supplémentaires devaient être créés en soins intensifs dont 300 lits à haut débit d’oxygène. De quoi nous faire passer d’une capacité de 2000 lits aux soins intensifs en Belgique à 2800.

Ça, c’est pour la théorie. Mais rappelait Philippe Devos, président de l’Absym et chef des soins intensifs du Groupe santé CHC de Liège, la réalité est toute autre. "C’est toute la différence entre la théorie et la pratique. Il y a des patients non-Covid qui occupent ces lits. Il faut les soigner. Il y a une pénurie de personnels infirmiers dans beaucoup d’hôpitaux ce qui fait que tout le monde n’arrive pas à déployer les lits qu’ils devraient déployer. Et donc, en pratique, entre les chiffres annoncés par Sciensano et les chiffres de la vraie vie avec un lit réellement vide et disponible, il y a une grande différence. Et ce qui est utile pour nous médecins, c’est le lit réellement disponible, pas le chiffre sur un bout de papier. Ces lits ne vont pas être créés en une journée. On aurait pu espérer que ces lits montent progressivement jour après jour."

Dans les faits, il a cependant fallu se dépêcher des créer des lits supplémentaires dans certaines régions, qui dépassent déjà le nombre de lits théoriquement disponibles pour des patients Covid, comme l'illustre cette carte.