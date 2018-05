100.000 personnes présentes lors de la 23ème Pride Parade à Bruxelles

Le cortège de la 23ème Pride Parade s'est élancée ce samedi vers 14h30 de la rue Ravenstein à Bruxelles. Quelque 70 délégations aux couleurs de l'arc-en-ciel ont investi les rues lors de l’événement axé cette année sur le thème "Your local power". Au total, ce sont 100.000 personnes qui ont défilé à Bruxelles, selon la police et les organisateurs, un chiffre record pour cet événement.

La Belgian Pride Parade souhaitait mettre l'accent sur le respect et la sécurité de la communauté LGBTI+ dans leur propre quartier. Les organisateurs voulaient ainsi mettre les mesures visant à assurer la diversité et la tolérance pour les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes à l'ordre du jour des prochaines élections communales.