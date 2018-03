100.000 citoyens wallons au service de la propreté tout le week-end

Courir tout en ramassant des déchets, c'est ce que font plus de 100.000 bénévoles ce week-end en Wallonie. Cette pratique a un nom: le plogging. Ce jogging responsable est déjà très répandu en Suède et a de plus en plus de succès chez nous.

Mais il n'y a pas que les coureurs qui y participent. Les scouts, guides nature et les marcheurs s'investissent aussi dans ce grand nettoyage de printemps: ils veulent se rendre utile et rendre le paysage plus beau et plus propre. Tout y passe: sacs en plastiques, gobelets, papiers, bouteilles de vin, pneus, paquets de cigarettes, nourriture, déchets ménagers.

Une mobilisation exceptionnelle qui avait déjà fait fureur l'an dernier, plus de 247 tonnes de déchets avaient été récoltés.