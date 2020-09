10.000 décès liés au coronavirus en Belgique : qui sont-ils ? Où sont-ils décédés ?

Répartition par sexes et par âges - © Sciensano

Répartition par sexe et par âge

Il y a 52,6% de femmes et 47,2% d’hommes parmi les personnes décédées.

Ce n’est pas surprenant : c’est parmi les tranches d’âge les plus élevées qu’il y a eu le plus de décès. 5397 personnes avaient plus de 85 ans, 2877 personnes avaient entre 75 et 84 ans, 1131 avaient entre 65 et 74 ans et 532 entre 45 et 64 ans.

Pic de décès

Le 8 avril 2020 a été le jour où le plus de décès ont été constatés : 321 cas. La semaine du 6 au 15 avril 2020 a été la plus meurtrière : 1978 décès enregistrés. La courbe des décès a ensuite commencé à diminuer progressivement jusqu’en juin-juillet 2020, avant de remonter très légèrement vers la mi-août. Pendant la semaine du 22 au 29 septembre 2020, 44 décès par coronavirus ont été enregistrés.

Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral Covid-19, a indiqué ce mercredi que 20 nouveaux décès étaient à déplorer les 28 et 29 septembre. En moyenne sur les sept derniers jours, le nombre de décès à déplorer est néanmoins de quatre, contre 3 la semaine précédente. Il a rappelé que, "comme toujours dans le cas de ce type d’épidémie, les décès surviennent plusieurs semaines après l’apparition de l’infection et l’hospitalisation. Des décès supplémentaires vont peut-être encore être relativement significatifs en nombre pendant les jours qui viennent". Il a signalé également que quelques clusters sont apparus dans des maisons de repos à différents endroits, notamment à Bruxelles.