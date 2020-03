1 milliard débloqué en urgence : le fédéral au secours des hôpitaux

C’est une bonne nouvelle pour les soins de santé. Le fédéral va dégager un milliard pour venir en aide aux hôpitaux.

On le sait, en pleine pandémie de Covid-19, les hôpitaux de Belgique doivent faire face à des surcoûts ou des diminutions de recettes par rapport à leur fonctionnement habituel. Toutes les structures hospitalières ont dû mettre en place des plans d’urgence renforcés, annuler des interventions chirurgicales non urgentes et des consultations, acheter du matériel médical supplémentaire. Tout cela affecte leurs finances. Beaucoup moins d’honoraires, plus de dépenses non prévues.

Dans leur grande majorité, les hôpitaux ne disposent pas d’une trésorerie suffisante, d’autant que les fournisseurs demandent à être payés au moment de la commande.

Le SPF Sant Publique et l’INAMI vont dès lors mettre en place rapidement un mécanisme financier qui leur permettra de couvrir les impacts de la crise. L’idée serait d’octroyer une avance de trésorerie par une liquidation directe aux hôpitaux. Les avances seraient régularisées par la suite par des coûts exceptionnels " acceptés " et par une prise en charge des pertes de recettes selon un niveau à définir. Cette liquidation serait mise en en place au plus tard à la mi-avril.

Une bouée de secours bienvenue pour un secteur dont les finances sont déjà bien souvent en souffrance.