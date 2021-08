1,3 tonne de cocaïne saisie au Brésil à destination de Bruxelles : un jet privé pour transporter la drogue

C’est ce qui s’appelle être pris la main dans le sac. L’intervention de la police brésilienne a été filmée. Les images tournées lors de l’ouverture d’une des vingt-quatre valises sont étonnantes. On y voit le passager, un homme qui serait domicilié à Liège et qui voyageait avec un passeport belge, faire mine de ne pas savoir ce qu’il y a dans la valise.

VIDEO OPERATION - Brazil's police seized 1.3 tons of cocaine hidden in suitcases on a private Turkish jet Story: https://t.co/JpwswDlVLU pic.twitter.com/2n9icwPcXP

Dans cette vidéo, on entend un enquêteur demander : "Captain, what do you think it is ?". Et le pilote de répondre : "I don’t know". Un enquêteur réalise alors un test pour confirmer la nature de la poudre blanche. Il utilise un réactif liquide. Si celui-ci vire au bleu, il s’agit de cocaïne. Bingo, c’est bleu.

Les containers de plus en plus contrôlés

Si les trafiquants ont choisi d’emprunter la voie aérienne, c’est sans doute parce que la voie maritime est de plus en plus surveillée et contrôlée. Depuis de nombreuses années, la lutte contre le trafic de drogue se concentre sur les containers transportés sur d’énormes cargos. Ceux-ci ont généralement pour destination des ports européens ceux d’Anvers et Rotterdam.

Ces contrôles de containers portent leurs fruits. Entre le 1er janvier 2021 et aujourd’hui, 96 tonnes de cocaïne ont été saisies par le Programme de Contrôle de Containers (CCP) de l’ONU. À titre de comparaison, en 2020, les saisies s’élevaient à 106 tonnes. On peut donc d’ores et déjà affirmer que l’année 2021 sera une année record.

Pour Bob Van den Berghe, responsable de l’implémentation technique du CCP au niveau mondial, la saisie brésilienne de cette semaine n’est pas étonnante : "Les bandes criminelles cherchent des alternatives". Cet expert qui connaît bien l’Amérique du Sud précise : "Le Brésil n’est pas un pays producteur de cocaïne, c’est un pays de transit. L’aéroport de Fortaleza où a été saisie la cocaïne est un petit aéroport. C’est très fréquent de cibler des ports ou des aéroports plus petits où les contrôles sont moins poussés".