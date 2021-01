1,2 tonne de cocaïne découverte à Liège

La drogue a été trouvée de manière fortuite le 14 décembre dans des sacs de ciment sur un quai de déchargement situé en bord de Meuse, près de Liège. Le parquet de Liège confirme cette information. La police fédérale mène l’enquête pour tenter de retracer la chaîne d’approvisionnement.

La cargaison aurait pour provenance le Brésil. Après avoir transité par Anvers, elle a été découverte par hasard à hauteur d’un terminal fluvial par les employés d’une entreprise active sur le site. Cette société n’est pas soupçonnée d’avoir participé au trafic.

Il y en a pour près de 100 millions d’euros de marchandise

Catherine Collignon, premier substitut du procureur du Roi de Liège, explique que "des ouvriers chargés de transporter des " big bags " ont été interpellés par la lourdeur de ceux-ci et ont découvert un paquet qui ressemblait à un paquet de cocaïne". La drogue avait-elle pour destination Liège et ses environs ? Ce n’est pas certain. L’hypothèse d’une erreur d’aiguillage de conteneurs au niveau du port d’Anvers n’est pas exclue. Selon Catherine Collignon, " aucune piste n’est exclue mais on se demande en effet si cette cargaison exceptionnelle était destinée à l’arrondissement de Liège. Retrouver des telles quantités de drogue, c’est inquiétant. Il y en a pour près de 100 millions d’euros de marchandise ".

Le logo affiché sur les paquets de cocaïne, faisant référence au "producteur" de la drogue, n’est pas inconnu des services antidrogue à l’international. Selon les informations récoltées par la RTBF, plusieurs saisies de drogues affichant un logo identique ont été réalisées dans différents ports brésiliens en 2020, dont celui de Santos près de Sao Paulo, devenu une plaque tournante du trafic en Amérique du Sud.

Saisie record en dehors du port d’Anvers

Ce n’est pas la première fois que de la drogue est retrouvée dans un port intérieur en Belgique. Plusieurs chargements de cocaïne ont ainsi été interceptés au port de Gand. En comparaison de la découverte réalisée en région liégeoise, les quantités étaient cependant beaucoup moins importantes.

L’année dernière, 107 kg ont été saisis au port de Gand, 482 kg à l’aéroport de Zaventem et 2 kg à l’aéroport de Bierset (chiffres arrêtés à la fin novembre et fournis par le SPF Finance, en charge de l’administration des douanes). En 2020, plus de 60 tonnes ont été saisies en Belgique, principalement au port d’Anvers. Les chiffres précis seront communiqués ce mardi matin. Il pourrait s’agir d’une nouvelle année record, malgré le confinement.

*Pour des raisons de sécurité, cet article ne mentionne pas certains détails sur les circonstances de la découverte