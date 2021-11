Wépion : près d’1,5 million d’euros pour rénover l’école fondamentale

"Nous allons remplacer les châssis de toute l’école", souligne Patricia Grandchamps, l’échevine de l’enseignement. "Nous avons obtenu des subsides de la région wallonne. La rénovation s’inscrit dans le cadre d’un chantier énergétique global qui intègre aussi une ventilation pour améliorer l’air dans les classes. A terme, on va avoir une école plus durable et meilleure pour la santé des enfants."

"Ici, si vous vous mettez juste en face du châssis, on voit le jour", sourit Laurence Toisoul. "Il n’y a plus de joint, il n’y a plus de silicone, il n’y a plus rien. Donc on laisse les tentures fermées pour ne pas sentir le froid en hiver", explique l’institutrice maternelle.

D’ici la rentrée prochaine, elle devrait emménager dans une toute nouvelle classe. L’ensemble du bâtiment sera réorganisé afin de mieux correspondre aux nouvelles méthodes d’enseignement : "En réaménageant la structure, on va aussi améliorer la sécurité pour les tout-petits. Par exemple, on a des toilettes qui se trouvent dans le bâtiment voisin. Pour les rejoindre, il faut traverser la cour des primaires. Et donc, pendant la récréation, les surveillants n’ont pas de vue sur ces enfants", précise Sabrina Fernandez, institutrice de première primaire.

Le vaste chantier devrait se dérouler partiellement pendant les grandes vacances 2022. La suite des travaux devrait se poursuivre pendant l’année scolaire. Mais ils ne nécessiteront pas de déménagement dans des structures temporaires.