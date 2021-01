Wépion : pas de panique, ce n'est pas une pollution

De l’eau couleur vert fluo s’est jetée d’une canalisation dans la Meuse cet après-midi à Wépion. Les personnes qui se sont promenées sur le chemin de halage ont été saisies. Evidemment, cela avait tout l’air d’une pollution grave. Mais il n’en est rien. Il s’agit d’un produit inoffensif, de la fluorescéine, un colorant sans aucune répercussion sur l’homme, l’animal ou le monde végétal. Il est utilisé pour colorer l’eau dans le cadre de travaux d’égouttage. "C’est le cas ici à Wépion" confirme Nicolas Yernaux, porte-parole du Service public de Wallonie.

Faites le 1718 – SOS Environnement

Le Service public de Wallonie a mis en place un numéro de téléphone gratuit pour signaler une pollution. Il faut former le 1718, puis taper deux, pour être connecté avec l’agent de garde de SOS Environnement. Il se rendra sur place pour constater la pollution le plus rapidement possible, surtout dans le cas d’une pollution de l’eau qui peut se dissoudre très rapidement.