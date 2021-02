Walcourt, Philippeville, Hastière, Andenne et Gembloux vont accueillir les centres itinérants de vaccination en Province de Namur

Depuis un mois, on sait qu’il y aura cinq centres de vaccination majeurs en Province de Namur : deux dans la capitale wallonne, et les trois autres à Ciney, Fosses-la-Ville et Gedinne.

Aujourd’hui, le gouvernement wallon a décidé de la localisation des centres "itinérants". Afin de permettre d’assurer une vaccination de proximité, ceux-ci seront déployés dans cinq communes :

Walcourt

Philippeville

Hastière

Andenne

Gembloux

Contrairement aux unités mobiles, initialement prévues, ces cinq antennes ouvriront pour des périodes données (a priori une semaine). Les patients seront accueillis dans des locaux couverts.

La localisation précise reste encore à déterminer.