Voici les marchés gourmands de Namur à découvrir cet été

Profiter de l'été veut aussi dire profiter des bons produits qu'offre notre région. Et puisque pendant les vacances nous avons le temps, pourquoi pas acheter local et dans les marchés? La journaliste de Femmes d'aujourd'hui Nathalie Bruart nous partage de bonnes adresses en province de Namur. Elle a été notre invité dans Namur Matin dans le cadre de "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias, secteurs durement touchés par la crise du Covid 19.

►►►Découvrez toutes les bonnes adresses dans Femmes d'aujourd'hui

Le titre est à la une du magazine: "Les 20 plus beaux marchés de l'été". Ce dossier nous emmène un peu partout en Wallonie pour y découvrir des marchés gourmands, bio et riches en produits du terroir. Le dossier, qui fait la part belle aux producteurs wallons, est divisé par province. Nathalie Bruart, qui l'a coordonné, nous dévoile deux bonnes adresses à Boninne et à Ohey. Entre légumes, fleures, poissons et fromages, il y en a pour tous les goûts.

Pour plus de détails sur les horaires, l'adresse exacte et les produits principaux, rendez-vous dans Femmes d'aujourd'hui, toujours en kiosque.