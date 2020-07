Voici comment recevoir des graines à planter gratuitement à Namur

Passer l'été chez soi, cela veut dire aussi pouvoir se consacrer à des activités que l'on n'a pas l'habitude de faire. Alors que le jardinage et le "do it yourself" ont le vent en poupe depuis le confinement, les communes s'organisent pour vous aider à vous y mettre. Focus sur un projet pilote de la Ville de Namur avec Manon De Meersman, journaliste chez Flair. Elle était l'invitée de Namur Matin dans le cadre de "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias, secteurs durement touchés par la crise du Covid-19.

Le projet s'appelle "Semons pour demain" et vise à distribuer gratuitement des graines aux habitants de la Ville de Namur. Les graines sont choisies et distribuées en fonction de la saison: pour l'instant, ce sont des graines de roquette, de laitue et de mâche qui sont disponibles.

"L'objectif est de pouvoir s'intégrer dans une démarche de sauvegarde de la biodiversité et de montrer au citoyen que planter ses propres graines c'est très facile. C'est d'ailleurs pour cette raison que le projet s'adresse particulièrement aux jardiniers débutants", détaille Manon De Meersman. "Les graines proviennent de la coopérative belge 'Cycle en Terre', une association qui cherche à produire des semences les plus biologiques possible. D'ailleurs, elles sont d'origine locale".

Pour se les procurer, il suffit d'introduire une demande auprès de la Ville de Namur. Vous recevrez les graines, accompagnées d'une fiche de plantation et de quelques idées pour utiliser les produits cultivés en cuisine.