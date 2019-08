Visite insolite à la lampe de poche du Musée du petit format à Viroinval

Le Musée du petit format est un tout petit centre d’art contemporain, un musée-valise comme il dit, installé à Nismes dans la commune de Viroinval dans le sud namurois. Pour découvrir les œuvres autrement, il participe à la Nuit des musées, des visites de groupe à la lampe de poche. "Dans le noir, on n’est pas distrait par les œuvres autour, explique Teastke Burgerjon, animatrice. On ne voit que l’image qu’on a devant nous qu’on met dans la lumière. Et cela donne une impression d’intimité qui est plus élevée et qui peut donner un autre regard sur l’œuvre et montrer que les images ne sont pas statiques. Donc on invite les gens à venir découvrir leur propre expérience de l’art, aussi dans tout l’éventail des techniques de l’image."