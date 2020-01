Une start-up de Fraire présente au salon des technologies de Las Vegas

Le salon annuel mondial des nouvelles technologies de grande consommation, le CES, a ouvert ses portes à Las Vegas aux Etats-Unis. La Région wallonne y est présente avec ses start-up et ses pépites. Quatorze PME font partie de la délégation avec, parmi elles, Skylane Optics, une petite entreprise de Fraire (Walcourt). Depuis plus de vingt ans, cette société commercialise des produits dans la transmission de données pour les réseaux de téléphonie notamment.



Dans le petit village de Fraire, au départ d’une villa anodine, Philippe Bolle a construit en quelques années une entreprise qui emploie 30 personnes et réalise un chiffre d’affaires de quinze millions d’euros. Sa spécialité est la conception et fabrication de semi-conducteurs : des petites plaquettes électroniques essentielles pour le fonctionnement des réseaux de fibre optique ou pour les transmissions 4G ou 5G.



Philippe Bolle, directeur général de la société, est à Las Vegas pour deux raisons : trouver un investisseur mais aussi les cerveaux qui collaboreront à son projet d’entreprise. Il détaille ses motivations : "La première raison principalement est de trouver des partenaires industriels, donc des gens qui seront intéressés par notre idée de développement parce que, généralement, quand on est sur une start-up et qu’on arrive avec un concept, une idée, le produit n’est pas totalement fini. On va donc trouver le client qui peut devenir aussi l’investisseur industriel qui vous dira que cela l’intéresse d’investir dans votre société pour vous permettre de développer le produit par lequel il est intéressé."



Etre Belge ou Wallon, c’est être trop petit mais en même temps cela n’empêche pas la PME de Fraire de participer à des projets importants partout dans le monde. Pour Philippe Bolle, il va toutefois falloir combler un certain retard : "La Belgique, toute seule, ne saurait pas se battre contre des entités comme les Etats-Unis, la Chine et la Russie. C’est l’Europe qui doit agir. Et je crois qu’aujourd’hui l’Europe est à la traîne technologiquement même si elle met de l’argent et des moyens en place. Malheureusement, l’Europe a dormi sur ses lauriers pendant dix à vingt ans. Parce qu’il ne faut pas oublier qu’il y a 30 ans, la Belgique a été le premier pays connecté au monde. On a été connecté à 99,2%. Mais aujourd’hui, si l’on veut se remettre en phase avec la technologie, on est derrière beaucoup de pays européens. Et il faut savoir que pour déployer la fibre optique chez l’abonné, il faut entre cinq et dix ans pour déployer la fibre dans le territoire. Donc ça veut dire que si aujourd’hui, politiquement, on décide de déployer la fibre, il faudra dix ans pour arriver à atteindre le niveau que les autres pays ont atteint aujourd’hui."



Skylane Optics est présente au CES de Las Vegas avec treize autres petites et moyennes entreprises wallonnes avec le soutien de l’AWEX, l’Agence Wallonne à l’Exportation.