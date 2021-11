Une poissonnerie de Beauraing devient fournisseur breveté de la Cour, une récompense royale pour cette entreprise familiale

Grégory Pochet, dans la poissonnerie ouverte il y a six ans à Beauraing. © Hugues Van Peel - RTBF

Une poissonnerie très connue de Beauraing fait désormais partie des fournisseurs brevetés de la Cour de Belgique. Ce titre honorifique est conféré par le Roi, pour une période de cinq ans (renouvelable), à condition de respecter un cahier des charges très précis. La reconnaissance n’est pas automatique, toute demande fait l’objet d’un examen minutieux. Depuis 1995, la famille Pochet est grossiste en produits de la mer. Au départ, elle ne distribuait que des moules, d’où le nom de la société, "Moul’Appétit". Elle en écoule encore aujourd’hui entre 200 et 300 tonnes par an, mais cela ne représente plus que 35 à 40% de son chiffre d’affaires. Le reste, ce sont les poissons, entre 350 et 400 tonnes vendues chaque année.

Des produits de nos côtes

Ces produits frais, elle va les chercher directement à Ostende, Zeebruges et Nieuport. Elle s’approvisionne également en Zélande et à Boulogne-sur-Mer, ainsi qu’en Bretagne, en Normandie et à Arcachon. L’entreprise a signé la charte "North Sea Chefs", ce qui l’engage à mettre en avant des poissons méconnus, parfois mal-aimés, issus de nos côtes. "En tant que grossistes, nous fournissons le secteur Horeca, les collectivités et les clubs sportifs pour certains soupers, explique Grégory Pochet, administrateur. Mais nous avions de plus en plus de particuliers qui venaient chez nous, d’où l’idée d’ouvrir la poissonnerie que nous avons baptisée Au Grand Bleu."

Des commandes pour le château de Ciergnon

Le grossiste est donc devenu détaillant il y a presque six ans. Et depuis, il compte le Roi et la Reine parmi ses clients. "A l’ouverture de la poissonnerie, la responsable des cuisines du château de Ciergnon est venue passer commande. Et de fil en aiguille, d’autres commandes et livraisons ont suivi. Je m’en charge personnellement. C’est une responsabilité, nous travaillons des produits ultra-sensibles, ce qui demande une vigilance accrue pour maintenir cette qualité." Il y a quelques mois, Grégory Pochet a adressé une demande de reconnaissance à l’Intendant de la Liste civile du Roi. Et la bonne nouvelle lui est parvenue récemment par voie postale, son établissement intègre la liste des fournisseurs brevetés de la Cour. Il se rendra le 30 novembre au Palais royal à Bruxelles pour recevoir officiellement ce titre qui le rend si fier.

Fournisseur de la Cour, une reconnaissance

