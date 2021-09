Une piscine pour trois communes ? Eghezée, La Bruyère et Fernelmont y songent

Depuis 2018 et la fermeture du bassin de natation de Gembloux, mais aussi des travaux dans plusieurs piscines des alentours, les élèves et la population de communes d’Eghezée, Fernelmont et La Bruyère se retrouvent sans possibilité de nager à proximité. Pour résoudre ce problème, les bourgmestres des 3 communes avaient demandé en 2019 au BEP, le Bureau Economique de la Province (l’intercommunale de développement économique de la province de Namur), d’étudier la possibilité de construire un bassin de natation intercommunal. Et la fermeture de la piscine de Salzinnes, à Namur, a rendu ce besoin d’autant plus urgent pour les 40.000 habitants des trois communes. Le BEP a rendu ses conclusions et privilégie la piste d’une piscine de 25 mètres qui serait construite à Eghezée, et dont les coûts et l’utilisation seraient partagés entre communes. Un choix logique d’après Rudy Delhaise, le bourgmestre d’Eghezée : "Nos communes sont très semblables. Ce sont des communes rurales, avec des écoles de village, et des soucis de mobilité. L’étude de faisabilité du BEP recommande d’implanter la piscine intercommunale dans le centre d’Eghezée, ce qui serait le plus simple en termes de mobilité, Eghezée se trouvant sur des axes importants, et entre les communes de La Bruyère et Fernelmont".