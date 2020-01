Une nouvelle centrale hydroélectrique à Yvoir

Une nouvelle centrale hydroélectrique à Houx sur la Meuse en Province de Namur. Les turbines doivent être immergées ce vendredi voire ce lundi au plus tard. Après Hastière, Waulsort, Hun et Tailfer, c’est maintenant à Yvoir que l’entreprise liégeoise Energie-Fleuves déploie ses installations. Six turbines seront plongées dans la Meuse, juste derrière le barrage de Houx. Elles ne tourneront pas tout de suite à plein régime mais produiront bientôt 6000 mégawatts/heure, de quoi fournir plus de 1500 ménages en électricité.

L’entreprise liégeoise Energie-Fleuves poursuit ainsi son programme d’équipements de la Haute-Meuse, entre Namur et la frontière française. A terme, il devrait y avoir 10 minicentrales. "Il nous reste encore 4 centrales à construire. Nous construisons actuellement une centrale à Anseremme qui devrait démarrer fin de cette année" détaille Stéphane Schleck, administrateur de la société Energie-Fleuves.

Dix minicentrales hydroélectriques sur la Haute-Meuse wallonne, de quoi alimenter environ 15.000 ménages, du moins quand la météo le permet. Cette année, les centrales d’Energie Fleuves sont restées trois mois à l’arrêt à cause de la sécheresse. Le niveau de la Meuse était trop bas. Les turbines sont également retirées de l’eau quand le débit est trop élevé. C’était le cas depuis la mi-décembre.