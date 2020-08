Une moissonneuse-batteuse en feu à Mettet, impressionnant dégagement de fumée

Avez-vous observé un impressionnant dégagement de fumées aux environs de Mettet ? Il était occasionné par l’incendie d’une moissonneuse-batteuse. Les fumées étaient visibles des kilomètres à la ronde.

"On a été appelé vers midi. On vient seulement d’en venir à bout" explique à 13h30 le commandant de la zone de secours Val de Sambre, Marc Gilbert. "La première équipe était partie avec des moyens d’extinction traditionnels : de l’eau en grande quantité. Mais cela ne suffisait pas. On a dû employer de la mousse pour refroidir et étouffer le feu. Il restait encore pas mal de carburant dans l’engin agricole".