Une lueur d'espoir pour la restauration de l'orgue de l'église Saint-Loup à Namur

Une bonne nouvelle est arrivée hier pour l’église Saint-Loup à Namur. Le facteur d’orgue Thomas de Stavelot a trouvé un repreneur. Le tribunal de l’entreprise de Liège a autorisé hier la proposition du curateur. Le repreneur va réengager cinq des quinze salariés, dont une partie de la famille Thomas qui a fondé l’entreprise. Le savoir-faire internationalement reconnu dans la restauration et la construction d’orgues va donc être conservé. L’entreprise avait fait faillite à la mi-novembre malgré un carnet de commandes bien rempli.

Il faudra renégocier le prix de la restauration

La manufacture Thomas avait démonté l’orgue baroque de l’église Saint-Loup au mois d’octobre et l’avait transporté dans ses ateliers à Stavelot. La restauration devait durer deux ans et transformer l’orgue en un instrument de haute précision et de prestige international. Le coût était de 1,2 million d’euros dont 70 pour cent de subsides wallons. La reprise des activités du facteur d’orgue est donc une excellente nouvelle pour les anciens clients. Mais il y a un une nouvelle donne. Il faudra renégocier les contrats et donc les budgets avec le repreneur. Chaque client devra trouver un nouveau terrain d’entente. Ce sera aussi le cas pour l’ASBL Les amis de l’église Saint-Loup qui a rassemblé les fonds pour cette rénovation de grande envergure. Malgré tout c’est une bonne nouvelle et un nouvel espoir pour l’orgue baroque qui attend sa restauration depuis trente ans.