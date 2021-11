"Une justice plus sévère pour les auteurs de violence conjugale", la sœur de la victime témoigne, avant l’ouverture du procès du féminicide d’Assesse

Les voisins sont au courant, la famille aussi mais tout le monde semble impuissant. "C’était sa vie. Je n’aurais pas pu la forcer à partir", explique Sophie Tournay. "Je n’aurais pas pu la prendre chez moi et l’enfermer dans une chambre et lui dire de ne plus sortir, elle ne m’aurait pas écoutée."

Je n’ai pas pu la protéger.

"C’est douloureux car j’ai toujours été là pour Marielle depuis toute petite. Mais cette fois, je n’ai pas pu la protéger" confie cette mère de famille. Pour elle, la justice devrait être plus sévère envers les auteurs de violence conjugale : "J’ai des filles, j’ai encore une petite sœur de 15 ans ma cadette, je ne veux pas qu’un homme comme lui se retrouve dans la circulation."

Avant d’être finalement arrêté pour le meurtre de Marielle Tournay, Luc Nem avait déjà été placé en détention préventive à trois reprises pour des faits de violence à l’encontre de la même victime : "il y a eu plusieurs plaintes Marielle. Ici il venait de sortir. D’une certaine façon, j’en veux à la justice. On ne devrait pas les libérer aussi facilement. C’est quelque chose que je ne comprends pas."

J’espère la peine la plus sévère

Sophie Tournay s’est récemment constituée partie civile, tout comme l’ex mari et la fille (mineure) de la victime. Le procès débute ce lundi. Le verdict est attendu vendredi : " C’est le deuxième moment le plus difficile de ma vie, depuis le décès de ma sœur. J’espère qu’il écopera de la peine la plus sévère. Nous, on est brisé. Marielle n’est plus là et on doit vivre avec ce mal-être permanent", conclut la sœur de Marielle Tournay.