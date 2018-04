Une journée pour susciter des vocations de bergers

Tailler les onglons - les sabots - des moutons, savoir les approcher, les manipuler, évaluer leur état de santé … Des connaissances essentielles pour un berger, comprenez pour un éleveur de moutons. Ce mardi 6 février, une journée d’ateliers pratiques, ludiques était proposée à différentes écoles qui forment au métier d’éleveur. Le but de la journée : susciter des vocations. Eleveur ovin n’est pas perçu comme un métier en soi en Wallonie et en Belgique. Il souffre d’un déficit de crédit professionnel. Le métier est donc en pénurie. " En Belgique, on ne produit que 13% de la viande de mouton consommée. C’est extrêmement peu " explique Christel Daniaux du Collège des producteurs avant d’ajouter " C’est un métier en pénurie qui a l’avantage de demander moins de moyens que d’autres types d’élevages comme les bovidés ". Mais s’il y a un créneau à saisir, il reste difficile de se lancer. L’élevage est un secteur en crise.