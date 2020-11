Une heure de stationnement gratuit à Namur, d'autres communes suspendent le contrôle de stationnement

A partir de mercredi et jusqu’au 31 juillet 2021, le stationnement sera gratuit durant une heure partout à Namur, ont indiqué mardi les autorités communales. La mesure vise notamment à soutenir les commerçants

En temps normal, il est déjà possible de stationner gratuitement pendant 30 minutes dans les zones régies par des horodateurs. Le doublement de cette durée doit avoir des effets positifs à long terme sur les commerces. A ce titre, il englobe notamment les soldes d’été. "Nous sommes en dialogue continu avec les commerçants", a expliqué l’échevine de l’Attractivité urbaine, Stéphanie Scailquin (cdH). "Faciliter le stationnement de proximité répond à une de leurs demandes." Les autorités estiment également que la gratuité du stationnement pendant une heure est judicieuse en cette période de confinement. Elles expliquent notamment que les 30 minutes d’attente pour les "Take away" et les "Click&Collect" peuvent parfois être dépassées.

Attention toutefois, pour des raisons techniques, les horodateurs ne seront actualisés qu’au 1er janvier. En attendant, les agents de la Ville devront donc ajouter 30 minutes de stationnement pour chaque ticket gratuit délivré aux anciennes conditions. La Ville de Namur ajoute que l’option de la gratuité illimitée n’a pas été retenue car elle a eu "des effets pervers" durant le premier confinement. De nombreuses voitures "ventouses" avaient alors occupé des places durant une longue durée.

Stationnement gratuit à Gembloux et Andenne

La ville de Gembloux a décidé de suspendre le contrôle du stationnement payant à Gembloux durant le mois de novembre. Le quartier de la gare est aussi bien concerné par la mesure que le centre-ville, que ce soit les horodateurs ou les zones bleues.

La Ville d’Andenne en concertation avec la société Indigo/Streeteo a suspendu ses contrôles du stationnement dans le centre-ville. Le contrôle n’est plus effectué par les agents dans les rues andennaises et le parking shop est inaccessible au public. Le parking souterrain reste ouvert et les deux heures de gratuité offertes par la Ville d’Andenne sont toujours d’application. Ces dispositions sont prises jusqu’au 13 décembre inclus, en attendant les nouvelles directives gouvernementales.