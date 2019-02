Une garde ambulance sous toit pour Vresse-sur-Semois

A partir du 1er mai, la caserne de Alle de Vresse-sur-Semois bénéficiera en journée d'une garde ambulance sous toit de douze heures sept jours sur sept. Le bourgmestre de la commune, Arnaud Allard se félicite de cette avancée : "Pour les habitants de Vresse c'est important car notre territoire est vaste, cette garde va permettre de réduire le temps d'intervention".

Une garde sous toit est également rémunérée. Son coût est estimé à 126.000€ par an. "Nous avons obtenu cette garde sans devoir débourser un euro de plus" explique le bourgmestre. Le budget émane de la zone Dinaphi qui se sert la ceinture : saut d'index et report de l'embauche d'un conseiller technique.

Cette garde de douze heures par jour sera évaluée à la fin de l'année. Elle représente également un sacré défi pour la caserne de Vresse-sur-Semois car elle fonctionne uniquement avec des pompiers volontaires. La commune espère donc des renforts d'autres casernes de la zone Dinaphi mais également attirer des jeunes sur son territoire.